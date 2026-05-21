بسبب فيديو "الدخلة".. محامٍ يكشف تفاصيل اتهام كروان مشاكل بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية

كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد صانع المحتوى المعروف باسم “كروان مشاكل”، على خلفية فيديو "الدخلة" المتداول الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة تندرج تحت عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن المادة 25 الخاصة بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية تنطبق بشكل واضح على محتوى الفيديو، وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 3 سنوات.

وأكد أن البلاغ تضمن أيضا اتهامات تتعلق بارتكاب فعل علني فاضح وخدش الحياء العام، موضحًا أن المحتوى المتداول يحمل إيحاءات ومشاهد تخالف الآداب العامة وتمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الأخلاقية داخل المجتمع المصري.

وأشار مؤسس حملة “تطهير المجتمع” إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحجب حسابات “كروان مشاكل”، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة في مواجهة هذا النوع من المحتوى، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة تشديد الرقابة على حسابات صناع المحتوى من جانب الجهات المختصة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف فرحات أن ما جرى لا يمكن اعتباره تصرفًا عفويًا أو ناتجًا عن جهل، بل يمثل تعمدًا واضحًا لضرب القيم الأسرية والأخلاقية للمجتمع المصري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي وراء هذه التصرفات هو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وحصد الأرباح عبر “الترند” ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أبدى دهشته من توقيت الواقعة، لافتًا إلى أن شقيق “كروان مشاكل” كان قد جُدد حبسه قبل أيام، ورغم ذلك استمر صانع المحتوى في تقديم هذا النوع من الفيديوهات المثيرة للجدل، معتبرًا أن الأمر يعكس غيابًا كاملًا للمسؤولية والقيم.

وشدد فرحات على أن والد العروس يعد شريكا في الواقعة من الناحية القانونية، طالما ظهر في البث المباشر وشارك في المشهد محل الاتهام، موضحًا أن الطرفين يتحملان المسؤولية الجنائية المتعلقة بالاعتداء على قيم المجتمع وارتكاب الفعل العلني الفاضح.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع المصري يمتلك منظومة أخلاقية راسخة يجب الحفاظ عليها، محذرًا من خطورة تحول بعض محتويات مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لتطبيع الإسفاف والانحدار الأخلاقي بين الشباب والأسر المصرية.



