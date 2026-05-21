قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر
اليابان تدرس تخصيص 3.1 مليار دولار لدعم الكهرباء والغاز في الصيف
موعد عيد الأضحى .. ووقفة عرفات وأيام التشريق وإجازة العيد
خبير عسكري: إيران تمتلك 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
الهلال يختتم الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بهدف نظيف
بعد تراجعه عن الاتفاق .. تطورات مثيرة في أزمة عقد توروب مع الأهلي
كانوا بيتسابقوا.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بقنا
كوبا تفرض قبضة حديدية على الإنترنت .. تراخيص إلزامية للراوتر والطائرات المسيّرة
رونالدو يبتسم أخيرا.. النصر يحسم لقب الدوري السعودي بالفوز على ضمك برباعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسبب فيديو "الدخلة".. محامٍ يكشف تفاصيل اتهام كروان مشاكل بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية

"كروان مشاكل
"كروان مشاكل
رحمة سمير

كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض ومؤسس حملة “تطهير المجتمع”، تفاصيل البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد صانع المحتوى المعروف باسم “كروان مشاكل”، على خلفية فيديو "الدخلة" المتداول الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وأوضح فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة تندرج تحت عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن المادة 25 الخاصة بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية تنطبق بشكل واضح على محتوى الفيديو، وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وقد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 3 سنوات.
وأكد أن البلاغ تضمن أيضا اتهامات تتعلق بارتكاب فعل علني فاضح وخدش الحياء العام، موضحًا أن المحتوى المتداول يحمل إيحاءات ومشاهد تخالف الآداب العامة وتمثل تجاوزًا خطيرًا للثوابت الأخلاقية داخل المجتمع المصري.
وأشار مؤسس حملة “تطهير المجتمع” إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحجب حسابات “كروان مشاكل”، معتبرًا أن هذه الخطوة مهمة في مواجهة هذا النوع من المحتوى، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة تشديد الرقابة على حسابات صناع المحتوى من جانب الجهات المختصة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف فرحات أن ما جرى لا يمكن اعتباره تصرفًا عفويًا أو ناتجًا عن جهل، بل يمثل تعمدًا واضحًا لضرب القيم الأسرية والأخلاقية للمجتمع المصري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي وراء هذه التصرفات هو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وحصد الأرباح عبر “الترند” ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما أبدى دهشته من توقيت الواقعة، لافتًا إلى أن شقيق “كروان مشاكل” كان قد جُدد حبسه قبل أيام، ورغم ذلك استمر صانع المحتوى في تقديم هذا النوع من الفيديوهات المثيرة للجدل، معتبرًا أن الأمر يعكس غيابًا كاملًا للمسؤولية والقيم.
وشدد فرحات على أن والد العروس يعد شريكا في الواقعة من الناحية القانونية، طالما ظهر في البث المباشر وشارك في المشهد محل الاتهام، موضحًا أن الطرفين يتحملان المسؤولية الجنائية المتعلقة بالاعتداء على قيم المجتمع وارتكاب الفعل العلني الفاضح.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع المصري يمتلك منظومة أخلاقية راسخة يجب الحفاظ عليها، محذرًا من خطورة تحول بعض محتويات مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لتطبيع الإسفاف والانحدار الأخلاقي بين الشباب والأسر المصرية.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1727509238260167 

بلاغ طهير المجتمع كروان مشاكل فيديو الدخلة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

ترشيحاتنا

محمد حسن الجندي

أسرة الفنان الشاب محمد حسن الجندي تستقبل واجب العزاء فيه.. فيديو

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة أمام البحر

الفنانة صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تواصل مفاجآت جمهورها وتطرح لعبة القلوب.. غدا

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد