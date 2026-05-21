تراجع نسب الأمية والغياب.. مؤشرات جديدة تكشف تطور التعليم قبل الجامعي

كشف تقرير أعده برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات التعليم قبل الجامعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك على هامش المؤتمر العالمي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم تحت عنوان «استشراف التعليم في عصر الرقمنة: الفرص والتحديات لمصر»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الدولية ومنظمة اليونيسف وخبراء التعليم.


وأوضح المشاركون في المؤتمر أن التقرير الصادر عن منظمة اليونيسف رصد تطورًا إيجابيًا في عدد من الملفات التعليمية، أبرزها ارتفاع نسب حضور الطلاب داخل المدارس، والتي ارتفعت من نحو 15% قبل عامين إلى ما يقرب من 87% حاليًا، بما يعكس تحسن انتظام العملية التعليمية.
وأشار المشاركون إلى أن وزارة التربية والتعليم واصلت جهودها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحسين أوضاع المعلمين، إلى جانب تطبيق آليات تقييم جديدة للمراحل الدراسية الأولى بهدف رفع مستويات القراءة والكتابة لدى الطلاب.
وأكد التقرير أن الإجراءات التي جرى تنفيذها ساهمت في خفض نسب ضعف القراءة والأمية بين طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تراجعت النسبة من نحو 43% إلى أقل من 18%، وسط تأكيدات بأن مؤشرات تطوير التعليم تسير في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.


