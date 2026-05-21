مصطفى بكري: وزير التعليم أحدث نهضة في المنظومة التعليمية بمصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، استطاع إعادة تنظيم وتطوير منظومة التعليم في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ما وصفه بجهود واضحة لتحسين الأداء داخل القطاع.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير التربية والتعليم المصري عمل على إحداث “نهضة” في قطاع التعليم، من خلال عدد من الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها.

خطة الدولة المصرية

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير التعليم باعتباره أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان.