خبير عسكري: مؤشرات الضربة الأمريكية لإيران لم تكن مكتملة والاحتمالات محدودة

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن ما تردد بشأن احتمال تنفيذ ضربة أمريكية ضد إيران خلال الأيام الماضية لم يستند إلى معطيات عسكرية حقيقية على الأرض، مشيرًا إلى أن المشهد لم يكن يشير إلى جاهزية لتنفيذ عمل عسكري واسع.

وقال محمد عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التطورات المتسارعة في منطقة مضيق هرمز تعكس حالة من التعقيد الإقليمي، في ظل تداخل الخيارات بين التهدئة والتصعيد.

تنفيذ هجوم مباشر

وأضاف أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن فرص تنفيذ ضربة عسكرية لم تتجاوز ما بين 20 و30%، مؤكدا أن الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة لم يكن في وضع يسمح بتنفيذ هجوم مباشر، خاصة مع طبيعة تموضع القوات البحرية في نطاقات حساسة.