مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، اليوم، في حادث تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب الأقصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من قرية النمسا التابعة لمركز إسنا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وانتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية مصرع 3 أشخاص في موقع الحادث، بينما أُصيب 7 آخرون بإصابات متفرقة.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرير محضر لذلك واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.