مصرف البحرين المركزي: تغطية الإصدار السادس من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 12IM / 6 (ISIN BH0007402975) من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 30 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 364 يومًا، تبدأ في 1 يونيو 2026 إلى 31 مايو 2027،حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الخميس.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 5.29%، مقارنة بسعر العائد 5.12% بتاريخ 27 أبريل 2026، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 142%.