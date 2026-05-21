نتجت من حمل سفاح.. كواليس التخلص من صغيرة في شارع بأبو النمرس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدة تستقل مركبة "توك توك" بإلقاء طفلة بنهر الطريق بقرية أبو النمرس ولواذها بالهرب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بالجيزة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) أنه حال عودته من عمله عثر أمام مسكنه على طفلة (سن عامين تقريباً) وترتدى كامل ملابسها، ولايوجد بها إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائق - نجلة عمه "سن 17"– مقيمان بالجيزة)، وبمواجهة الأخيرة أقرت بأنها والدة الطفلة المعثور عليها وحملها بها سفاحاً وقيامها بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بالإتفاق مع الأول ، وبمواجهة المذكور أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهمان على ذمة التحقيقات.