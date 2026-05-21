ضبط شبكة بث قنوات مشفرة بدون ترخيص في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة للبث التلفزيوني غير المرخص بمحافظة المنوفية.

وأكدت التحريات قيام المتهم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة بعدة مناطق بالمحافظة دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، إلى جانب إدارته محلًا لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة مركز شرطة أشمون، وعُثر بحوزته على عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في استقبال الإشارات ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيًا، بالإضافة إلى محطات لتقوية إشارات البث وعدد من أجهزة «الريسيفر» المحمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي وقيامه بإدارة الشبكة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.