مش قصدي.. القبض على سائق سيارة نقل صدم شابا في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بنجله وإحداث إصابته ولاذ بالفرار ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بكسور متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) لإصطدام إحدى السيارات به.

أمكن تحديد وضبط السيارة مرتكبة الواقعة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق بإحدى الشركات– مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية