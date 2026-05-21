قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز

الشاى
الشاى
هاجر ابراهيم

يُعد الشاي واحدًا من أكثر المشروبات ارتباطًا بالحياة اليومية لدى ملايين الأشخاص حول العالم، فهو رفيق الصباح والمذاكرة والعمل وحتى لحظات الراحة والحزن. 

يستخرج من نبتة واحدة 

أكدت الدكتورة هبة بركات، طبيبة التغذية العلاجية، أن الشاى يستخرج كله من نبتة واحدة هي الكاميليا الصينية، ولكن ما يجعل هناك أنواع مختلفة منه هي طريقة الزراعة ودرجة الأكسدة الخاصة بأوراق الشاي وطريقة المعالجة.

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن كلمة “تي” تستعمل لأى شئ من الممكن أن ننقعه من الاعشاب زي البابونج أو النعناع أو الكركاديه، موضحة أنه يمكن ربط الحالة المزاجية بالشاي، حيث أن ورقة الشاى بها “توليفة ربانية”، من الكافيين وهو ما يساعدنا على التركيز واليقظة والإنتباه واحماض أمينية، أهمها الثيانين، وهو ما يجعل هناك إسترخاء ويحسن من مزاجك.

أكثر المشروبات شيوعا بعد المياه 

وتابعت: “الشاي هو ثاني المشروبات الأكثر شيوعا بعد المياه، ونشربه فى أى وقت وجميع الطبقات تشربه، ونشربه وأحنا زعلانين أو مبسوطين أو حتي وأحنا بنذاكر”.

فنجان الشاي لا يوقظ العقل فقط، بل يحمل تأثيرات مختلفة على الجسم، بداية من تحسين التركيز والمزاج، وصولًا إلى دعم صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها. لكن رغم فوائده، يبقى الاعتدال هو السر لتجنب آثاره السلبية مثل الأرق أو تقليل امتصاص الحديد.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي؟

أخطاء ند عمل الشاي تجعله ضار بالصحة

 

يزيد التركيز والانتباه
بسبب احتوائه على الكافيين والثيانين، وده يساعد على تحسين المزاج وتقليل الإحساس بالخمول.

يحتوي على مضادات أكسدة
خاصة الشاي الأخضر والأسود، ما يساعد في حماية الخلايا من التلف ودعم صحة القلب.

يساعد على الهضم بعد الأكل
بعض الناس يشعرون براحة بعد شرب الشاي، خصوصًا بعد الوجبات الدسمة.

قد يرفع معدل الحرق قليلًا
خصوصًا الشاي الأخضر، لكنه ليس وسيلة سحرية للتخسيس.

يؤثر على امتصاص الحديد
شرب الشاي مباشرة بعد الأكل قد يقلل امتصاص الحديد، خاصة لدى النساء والأطفال، لذلك يُفضل ترك ساعة أو ساعتين بعد الوجبة.

قد يسبب الأرق أو زيادة ضربات القلب
عند الإفراط في تناوله بسبب الكافيين، خصوصًا ليلًا.

يساعد على ترطيب الجسم جزئيًا
رغم احتوائه على الكافيين، إلا أنه يساهم في السوائل اليومية إذا تم تناوله باعتدال.

متى يصبح الشاي مشكلة؟

إذا تم شربه بكميات كبيرة جدًا.
عند إضافة سكر كثير.
إذا كان الشخص يعاني من الأنيميا أو مشاكل المعدة أو القولون الحساس.

أفضل طريقة لشرب الشاي

بدون سكر أو بسكر خفيف.
عدم شربه مباشرة بعد الأكل.
تجنب الإفراط قبل النوم.


 

الشاى الكاميليا الصينية أوراق الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

التغير المناخي

أزمة خفية تضرب شرايين الأرض.. أنهار العالم تختنق بفعل تراجع الأكسجين| ما القصة؟

الزمالك وبيراميدز والأهلي

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

ارسنال

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد