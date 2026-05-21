لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تقسيط صكوك الأضاحي 2026 في محافظة الأقصر

أطلقت جمعية الأورمان "خدمة التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2026؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب محافظة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت بمبلغ 520 جنيها قسطا شهريا.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن تلك الحملات تأتى في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6500 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 785 جنيها في أول مرة ثم يدفع 520 جنيها شهريا لمدة 11 شهرا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7700 جنيه، ويدفع المتبرع 885 جنيها في أول مرة ثم يدفع 620 جنيها كل شهر لمدة 11شهرا، و"صك بلدي" بقيمة 9300، ويدفع المتبرع 1605 جنيهات فى أول مرة ثم يدفع كل شهر 700 جنيه لمدة 11 شهرا.

وأكد أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".

وأضاف أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً بمحافظة الأقصر، خاصة النائية منها.

وأوضح أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز محافظة الأقصر وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.