محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمراكز والقرى

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتكليفات الصادرة، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن.

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لكافة التوجيهات، حيث تم عرض تقرير تفصيلي عن كل مركز ومدينة على حدة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الموضوعات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، إلى جانب نسب التنفيذ وما تم الانتهاء منه بالفعل.

وتنوعت الملفات التي تمت مناقشتها ما بين مشروعات مياه الشرب، والصحة، والصرف الصحي، ورصف الطرق، وموضوعات تخص الكهرباء، بالإضافة إلى مطالب الأهالي المتعلقة بإقامة معهد أزهري، وذلك بالتنسيق مع منطقة الأقصر الأزهرية، فضلًا عن مطلب تغطية أحد الترع بإحدى القرى.

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنيين، ومسؤولو شركات المرافق والهيئات المختلفة، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الموضوعات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، مؤكدًا أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة يهدفان إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المعيشة بالمحافظة.