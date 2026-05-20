عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد بلحاج ويحافظ على تقدم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك وتصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت تصديات عواد لتمنح الزمالك الأفضلية وتحافظ على تقدم الفريق الأبيض خلال اللقاء، وسط محاولات متواصلة من سيراميكا للعودة إلى المباراة.

ودخل الزمالك المواجهة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.

في المقابل، بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رجب نبيل – سعد سمير – أحمد عابدين – أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – محمد رضا بوبو – أحمد بلحاج – أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد طارق، محمد المغربي، چاستيس آرثر، حسين السيد، عمرو قلاوة، إبراهيم محمد، صديق إيجولا، محمد رضا، وماثيو أوجور.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.