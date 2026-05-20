برلمانية: التعليم ركيزة الأمن القومي وبوابة عبور الدولة نحو المستقبل

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار التعليم قضية أمن قومي يعكس إدراكًا عميقًا من الدولة المصرية لأهمية بناء الإنسان باعتباره الأساس الحقيقي لأي نهضة تنموية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن “الحديث عن تطوير التعليم لم يعد ترفًا أو خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تمس مستقبل الدولة وقدرتها على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات المعرفة والتكنولوجيا”.

وأضافت أن جودة التعليم أصبحت بالفعل المعيار الأهم لقياس قوة الدول، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأكثر استدامة، لأنه يصنع الأجيال القادرة على الابتكار والإنتاج والتكيف مع متطلبات العصر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما تشهده منظومة التعليم في مصر من تطوير يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء “جمهورية جديدة” قائمة على المعرفة، مؤكدة أن ما يتم من جهود في تطوير المناهج والبنية التحتية التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية.

وشددت العسيلي على أن دعم المعلم وتمكينه يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تعليمي ناجح، باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في تشكيل وعي الطلاب وصناعة مستقبل الوطن.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن التعليم هو خط الدفاع الأول عن أمن الدولة، وبوابة العبور نحو التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قائم على العلم والإبداع.