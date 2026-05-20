هند الضاوي: فضيحة التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي تتفاقم والحريديم محقون بعدم التجنيد

علقت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، على الأخبار المتداولة حول التحرش الجنسي بالجنديات والضباط في الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الأزمة تمثل فضيحة كبرى تهز المؤسسة العسكرية في إسرائيل.

وقالت هند الضاوي، خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس": "القضية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة، التحقيقات الآن في النيابة العسكرية والشرطة تكشف عن حجم الفضيحة، الأرقام صادمة حوالي 2400 جندية وضابطة تعرضت للتحرش الجنسي خلال عام واحد فقط، بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي".

وشددت هند الضاوي على أن هذا في زيادة عدد حالات التحرش في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُظهر فشلًا واضحًا في حماية أفراد الجيش من الانتهاكات.

وتابعت: "ما يحدث في الجيش الإسرائيلي ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو مؤشر على خلل بنيوي في المؤسسة العسكرية، ويدعم موقف الحريديم الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة، فهم محقون في رفضهم الانخراط في بيئة قد تكون مهددة لهم جسديًا ونفسيًا".