الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف بلدات جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على بلدات الجنوب، مستهدفًا الأحياء السكنية والبنى التحتية ، في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي خلّف شهداء وجرحى ودمارًا واسعًا في الممتلكات.

فقد ارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة جديدة في بلدة الدوير – قضاء النبطية، بعدما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الاسرائيلى غارة عنيفة استهدفت حي البركة، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل بشكل كامل.

وأفادت الأنباء بأن الغارة أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة. وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني اللبناني وفرق الإسعاف التابعة لـ«كشافة الرسالة الإسلامية» و«الهيئة الصحية الإسلامية» إلى المكان، حيث عملت على رفع الأنقاض وسحب الجثامين ونقل الجرحى إلى مستشفيات النبطية لتلقي العلاج.

وشهدت البلدة حالة من الهلع بين الأهالي، في وقت تسببت الغارة بدمار واسع طال الأبنية السكنية والبنى التحتية والممتلكات الخاصة، فيما تواصلت عمليات البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين تحت الأنقاض.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه التحذيرات من اتساع رقعة العدوان، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.