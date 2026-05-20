145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران

تكبدت شركة طيران (العال) الإسرائيلية، خسائر فادحة خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بفعل تداعيات الحرب مع إيران.

وأعلنت الشركة، التي تعد الناقل الوطني في إسرائيل - في بيان لها - أنها سجلت خسارة قدرها 67 مليون دولار في الربع الأول مقابل ربح قدره 96 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.

وأرجعت الشركة أسباب هذه الخسائر إلى الحرب مع إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي وارتفاع تكاليف الوقود، والإغلاق شبه الكامل للمجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب.. موضحة أن إيرادات الربع الأول انخفضت بنسبة 27% لتصل إلى 562 مليون دولار.

كما أعلنت (العال) أن الأضرار الناجمة عن الحرب مع إيران بلغت 145 مليون دولار منها 90 مليون دولار في الربع الأول، و55 مليون دولار في الربع الثاني.

وبسبب الرشقات الصاروخية الإيرانية.. أُغلق المجال الجوي الإسرائيلي طوال شهر مارس وحتى قبيل وقف إطلاق النار في أبريل.

ولم تستأنف معظم شركات الطيران الأجنبية الكبرى رحلاتها إلى تل أبيب بعدُ؛ خوفاً من تجدد الأعمال العدائية، مما جعل شركة (العال) تحتكر السوق تقريبا، وهو وضع مشابه لما شهدته خلال معظم فترة حرب غزة التي استمرت عامين.

يذكر أن أسهم شركة (العال) هوت بنسبة 26% حتى الآن في عام 2026، وذلك بعد قفزة بلغت 106% في عام 2025.