الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية: التوسع في توطين تقنيات القسطرة القلبية المعقدة

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح إجراء قائمة متكاملة من التدخلات الدقيقة لعلاج الانسداد المزمن الكامل بالشرايين التاجية (Chronic Total Occlusion – CTO) لعدد أربع حالات مرضية معقدة،
وذلك لأول مرة بمجمع الفيروز الطبي، إلى جانب نجاح ثاني حالة لتركيب جهاز الـ Mitral Clip لعلاج ارتجاع الصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن نجاح هذه التدخلات المتقدمة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والهادفة إلى دعم التخصصات الدقيقة وتوطين أحدث التقنيات العلاجية داخل منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة بالمناطق الحدودية والنائية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مجمع الفيروز الطبي يواصل ترسيخ مكانته كمركز متقدم لخدمات القلب التخصصية والقسطرة القلبية المعقدة، مؤكدًا أن التوسع في تقديم هذه التدخلات الدقيقة داخل جنوب سيناء يُجسد رؤية الدولة في تعزيز العدالة الصحية، وتوفير أحدث الخدمات العلاجية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال خارج المحافظة لتلقي الرعاية المتقدمة.

تدخلات علاج الانسداد المزمن 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تدخلات علاج الانسداد المزمن الكامل بالشرايين التاجية (CTO) تُعد من أكثر إجراءات القسطرة القلبية التداخلية تعقيدًا ودقة، نظرًا لطبيعة الانسدادات المزمنة وصعوبة عبور الأسلاك والأدوات الدقيقة خلال مناطق الانسداد، وهو ما يتطلب خبرات طبية متقدمة وتقنيات عالية الدقة لتحقيق أفضل النتائج العلاجية بأعلى معدلات الأمان.

وشملت التدخلات استخدام تقنية Dual Coronary Injection لتقييم مسار الانسداد وتحديد القنوات الجانبية بدقة، إلى جانب تقنية Antegrade Wire Escalation باستخدام أسلاك متخصصة لعبور الانسداد تدريجيًا، فضلًا عن استخدام Microcatheter Support لتوفير دعم وتحكم أكبر أثناء المناورة داخل الشريان، وفي بعض الحالات تم اللجوء إلى تقنيات Dissection and Re-entry لاستعادة مجرى الدم بشكل آمن، بالإضافة إلى إجراء Balloon Pre-dilatation وزراعة الدعامات الدوائية Drug-Eluting Stents للحفاظ على تدفق الدم الطبيعي بالشرايين.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية الى أن جميع الحالات الأربع شهدت نجاحًا كاملًا في استعادة التروية الدموية للشرايين المستهدفة وتحقيق تدفق دموي طبيعي (TIMI III Flow)، مع تحسن فوري بالنتائج القسطارية ودون تسجيل مضاعفات تُذكر.

أجريت هذه التدخلات على يد الأستاذ الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، وبمشاركة الأستاذ الدكتور محمود حسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، والدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، نائب رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب التداخلية، وبمعاونة أخصائيي القلب الدكتور مالك السيد علي، والدكتور أحمد هشام عبدالخالق، والدكتورة لبنى أيمن حمد، وأطباء القسم الدكتور مارك أشرف أندريا، والدكتور قطامش عادل قطامش، والدكتورة نهال عبدالسلام عتاقي.

وفي سياق متصل، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى نجاح ثاني عملية لتركيب جهاز الـ Mitral Clip والتي تتخطي تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة 3 مليون جنيه، وذلك بمجمع الفيروز الطبي لعلاج الارتجاع الشديد بالصمام الميترالي عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده خدمات تدخلات الصمامات الحديثة داخل منشآت الهيئة، 
بينما لم يتكلف المريض أكثر من 482 جنيه فقط تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، حيث بلغت الكفاءة الانقباضية للقلب (EF) نحو 17%، إلى جانب ارتجاع شديد بالصمام الميترالي تسبب في أعراض متقدمة من قصور عضلة القلب أثّرت بصورة كبيرة على جودة حياته، مع ارتفاع درجة الخطورة حال اللجوء إلى التدخل الجراحي التقليدي، وبعد التقييم الدقيق للحالة من خلال فريق القلب متعدد التخصصات (Heart Team)، تم اتخاذ القرار بإجراء تركيب جهاز Mitral Clip بالقسطرة القلبية كبديل علاجي متقدم وآمن، وقد تم تنفيذ الإجراء بنجاح مع تحسن ملحوظ في كفاءة الصمام وتقليل درجة الارتجاع، بما انعكس إيجابيًا على الحالة الوظيفية للمريض وتحسين الأعراض المصاحبة.

وأُجريت العملية يد الأستاذ الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، والأستاذ الدكتور محمود حسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية.
كما شارك في إجراء الحالة الدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى، نائب رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب التداخلية، والدكتورة سها هيكل، خبيرة تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية عبر المرئ (TEE Specialist)، وأخصائيو القلب الدكتور مالك السيد علي، والدكتور أحمد هشام عبدالخالق، والدكتورة لبنى أيمن حمد، وأطباء القسم الدكتور مارك أشرف أندريا، والدكتور قطامش عادل قطامش، والدكتورة نهال عبدالسلام عتاقي، إلى جانب فريق التخدير الذي ضم الدكتور محمود أحمد علي، استشاري التخدير ومدير العمليات بمجمع الفيروز الطبي، والدكتور إسلام حسن عبدالفتاح، استشاري التخدير وعلاج الألم، والدكتور إبراهيم محمد حلمي، طبيب التخدير.

الهيئة العامة للرعاية الصحية مجمع الفيروز الطبي الرعاية الصحية جنوب سيناء تدخلات الشرايين CTO القطاع الخاص

