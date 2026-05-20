بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام

يهتم الكثير من العاملين بالقطاع الخاص بالاطلاع على موعد إجازة عيد الأضحى 2026 عقب قرار مجلس الوزراء بإعلان القرار الرسمي بشأن موعد الإجازة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يعد من المناسبات التي يحصل فيها المواطنون على عطلة رسمية.



عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمنح إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

-الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات.

-الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى.

-الخميس 28 مايو: ثاني أيام عيد الأضحى.

-الجمعة 29 مايو: ثالث أيام عيد الأضحى.

-السبت 30 مايو: رابع أيام عيد الأضحى.

-الأحد 31 مايو 2026: إجازة عيد الأضحى 2026.



موعد إجازة عيد الأضحى 2026 القطاع الخاص

لم تكشف وزارة العمل عن موعد إجازة عيد الأضحى 2026 القطاع الخاص حتى الآن عبر الصفحة الرسمية، حيث تحدد الأيام التي سيحصل عليها الموظفون بالقطاع الخاص خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تكون متوافقة مع القطاع العام.

ونصت المادة 129 من القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن العطلات الرسمية كالآتي: «للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن».



موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

كشف مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام لتبدأ من يوم الثلاثاء 26 مايو حتى يوم 31 مايو 2026 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام.

ونشر مجلس الوزراء عن موعد إجازة عيد الأضحى:« أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية؛ حتى يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك».



موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

حدد البنك المركزي موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد 31 مايو من الشهر ذاته؛ على أن يستأنف العمل صباح اليوم الاثنين 1 يونيو 2026.

ونشر البنك المركزي عبر حسابه: «البنك المركزي المصري يقر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026».