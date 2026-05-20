الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. وخسائر السوق تتجاوز 61 مليار جنيه

محمد صبيح

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع واسع للمؤشرات، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وسط قيم تداولات سجلت نحو 9.3 مليار جنيه.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 61 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 3.711 تريليون جنيه، في ظل موجة هبوط شملت الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة.

المؤشر الرئيسي يتراجع بأكثر من 1.5%

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% مغلقًا عند مستوى 51936 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليسجل 63963 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.58% ليغلق عند 24150 نقطة، فيما سجل مؤشر "EGX35-LV" للأسهم منخفضة التقلبات السعرية تراجعًا بنسبة 2.03% ليصل إلى 5784 نقطة.

تراجعات قوية للأسهم المتوسطة والصغيرة

وشهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبيًا خلال الجلسة، إذ انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 14421 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.32% مسجلًا 20103 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% لينهي التعاملات عند 5742 نقطة.

ضغوط بيعية تضغط على السوق

وجاء تراجع السوق بالتزامن مع استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، الأمر الذي انعكس على أداء غالبية الأسهم، ودفع المؤشرات للإغلاق في المنطقة الحمراء بنهاية جلسة التداول.

