محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، ثقته في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا الموسم جاءت بسبب تراجع مستوى الفريق الأحمر مقارنة بالمواسم الماضية.

وقال “عبدالجليل”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الزمالك لازم يوجه الشكر للأهلي، لأن الأهلي كان بيخلص الدوري قبل نهاية البطولة بوقت كبير، لكن دلوقتي مستواه متراجع ولسه بينافس على الدوري".

وأضاف:"أثق أن الأهلي سيتوج بالدوري المصري اليوم".

وتحدّث عبدالجليل عن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، قائلًا:"سيراميكا كليوباترا يضم لاعبين مميزين، والمباراة هتكون صعبة على الزمالك".

كما وجّه نصيحة للأهلي قبل مباراته المقبلة، مؤكدًا:"الأهلي لازم ينزل يسجل بدري وما يشغلش باله بأي مباراة تانية".

واختتم تصريحاته قائلًا:"لو بيراميدز ما تقدمش على سموحة في الشوط الأول، سموحة ممكن يعمل مفاجأة في الشوط الثاني".