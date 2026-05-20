بشير التابعي: الزمالك سيفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة كبيرة.. والمباراة سهلة

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض ما زال يمتلك فرصة قوية للمنافسة على بطولة الدوري، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية بالنسبة للجماهير والإدارة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "الزمالك لو اتعادل هيبقى أول، ولو خسر هيبقى الثالث في الدوري المصري".

وأضاف:"مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل كويس جدًا، وجاب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين، وعمل كل حاجة، لكن فشل المنظومة مش مشكلة الأهلي".

وتابع: "جمهور الزمالك واعي وعارف إن فوز الزمالك بالدوري هيكون بمثابة بطولة لممدوح عباس وحفظ لماء الوجه".

وعن أزمة التذاكر، قال:"تذاكر مباراة سيراميكا موقفها مش واضح شوية، والمفروض مجلس الإدارة يروح للرابطة ويجيب التذاكر".

وشدد التابعي على أهمية بطولة الدوري بالنسبة للقلعة البيضاء، قائلًا: "الدوري أهم من الكونفدرالية بالنسبة لي والبطولة الإفريقية كانت مهمة بسبب المكافأة فقط".

وأوضح: "مباراة المصري والأهلي مش هتكون سهلة على الأهلي بسبب عماد النحاس".

وأضاف:"مباراة سموحة كمان هتكون صعبة على بيراميدز، لكن مباراة الزمالك أمام سيراميكا هتكون سهلة، والزمالك هيكسب بنتيجة كبيرة، وأنا مش قلقان من المباراة خالص".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لو عبد الله السعيد بدأ المباراة، هيكون فارق كبير مع الزمالك وهيساعد الفريق في الفوز بالدوري".