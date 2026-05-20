فن وثقافة

عصام السقا لصدى البلد: مسلسل "صحاب الأرض" نقلة مهمة في مسيرتي الفنية وتجربة إنسانية

الفنان عصام السقا
أوركيد سامي

كشف الفنان عصام السقا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “صحاب الأرض”، مؤكدًا أن العمل يمثل نقلة مهمة في مشواره الفني، نظرًا لطبيعة القصة الإنسانية التي يتناولها والأبعاد الواقعية المرتبطة بالقضايا التي يطرحها.

وأوضح السقا أن المسلسل لا يعتمد على الدراما التقليدية ، بل يقدم معالجة إنسانية مؤثرة تسلط الضوء على معاناة الأهالي في فلسطين وقطاع  غزة، وما يمرون به من ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن العمل يركز على الجانب الإنساني في المقام الأول 

وأضاف أن “صحاب الأرض” يعد تجربة مختلفة بالنسبة له، لأنه يحمل رسالة واضحة تعبر عن واقع إنساني مؤلم، وهو ما جعله يشعر بمسؤولية كبيرة أثناء تقديم الشخصية، خاصة أن العمل يناقش قضية حساسة ومؤثرة في نفس الوقت.

وأكد عصام السقا أن مشاركته في هذا المشروع جاءت من إيمانه بدور الفن في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية، وأن الأعمال الدرامية يمكن أن تكون وسيلة قوية لنقل معاناة الشعوب والتعبير عن واقعهم.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، مؤكدًا أنه من المخرجين الذين يضيفون لأي عمل رؤية فنية مميزة وقدرة على تقديم صورة بصرية قوية تدعم مضمون القصة.

وأشار إلى أن كواليس التصوير اتسمت بالحماس والالتزام الشديد من جميع صناع العمل، حيث كان الهدف الأساسي هو تقديم عمل إنساني صادق يلامس مشاعر الجمهور ويعكس حقيقة ما يدور في الواقع.

واختتم عصام السقا تصريحاته مؤكدًا أن مسلسل “صحاب الأرض” يمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية.

هنا الزاهد
طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
هل يُساعد زيت الزيتون في بطء الشيخوخة؟.. نصائح لاختيار النوع الصحيح

كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
