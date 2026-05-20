المركز القومي للبحوث يواصل إنجازاته بابتكار جديد في مجال تخزين الهيدروجين

نجح فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث يضم كلًا من الدكتور أمين عبد اللطيف الميحي، والدكتورة نهلة إسماعيل عبد السلام، والدكتورة هبة عزت غراب، في تطوير مادة بلورية طبقية متطورة حاصلة على براءة اختراع، تتميز بقدرتها الفائقة على تخزين الهيدروجين بكفاءة عالية وفي درجات حرارة الغرفة العادية.

وذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز تطبيقات الطاقة النظيفة.

ابتكار جديد في مجال تخزين الهيدروجين

ويمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو دعم تطبيقات الطاقة الخضراء، ويفتح آفاقًا جديدة لاستخدامات الهيدروجين كمصدر مستدام للطاقة، بما يعكس دور المراكز البحثية المصرية في تقديم حلول علمية مبتكرة تخدم مستقبل التنمية المستدامة.