وقف رحلات البالون بالأقصر 3 أشهر خلال الصيف لتعزيز السلامة الجوية

أعلنت سلطات الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات وقف نشاط رحلات البالون التجاري بمحافظة الأقصر خلال فصل الصيف اعتبارًا من 1 يونيو 2026 وحتى 30 أغسطس 2026.

وذلك بشكل سنوي بناءً على طلب جماعي تقدمت به جميع شركات البالون العاملة بالمحافظة، في خطوة تستهدف دعم إجراءات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل استعدادًا للموسم السياحي المقبل.

ويأتي القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المختصة والشركات المشغلة للحفاظ على أعلى معدلات السلامة الجوية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف وما قد ينتج عنها من تأثير على طبيعة التشغيل والرحلات الجوية.

ومن المقرر أن يتم استئناف رحلات البالون التجاري مع انطلاق الموسم الشتوي بداية من 1 سبتمبر 2026 وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة والمعتمدة من الجهات المختصة.