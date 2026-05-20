الصين تشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية على أساس مبادئ تجارية.

وكان الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، قد قال في وقت سابق إنه سيتم عرض عدد من الخيارات على الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات ضد الصين إذا أثبتت التحقيقات الأمريكية أن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية يؤثر على الصادرات الصينية.

وذكر جرير، في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء “بلومبرج”، إن إدارة ترامب تخطط لنشر بيان يوضح وجهة نظرها بشأن نتائج القمة قريبا، مشيرا إلى أنه من غير الممكن استباق نتائج تلك التحقيقات، وأنها قد تمكن ترامب من اتخاذ إجراءات مثل فرض رسوم جمركية.

كانت التجارة محوراً أساسياً عندما استضاف الرئيس الصيني شي جين بينج ترامب خلال قمة عُقدت الأسبوع الماضي، رغم أن الجانبين لم يكشفا سوى عن تفاصيل محدودة بشأن الاتفاقات، كما قال ترامب إن الرسوم الجمركية لم تُناقش.

وكان ترامب قد أعاد صياغة استراتيجيته التجارية بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها في فبراير الماضي، متجهاً نحو تحقيقات أكثر تقليدية بشأن الممارسات التجارية للدول الأخرى، وهي تحقيقات قد تؤدي إلى إجراءات تشمل فرض رسوم جمركية.