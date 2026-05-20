وزيرة خارجية المملكة المتحدة تثمن الجهود الحثيثة لمصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

ثمنت وزيرة خارجية المملكة المتحدة، الجهود الحثيثة لمصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

والتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٩ مايو مع "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى لندن، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن في مستهل اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة انعقاد الآليات المختلفة لاتفاق المشاركة المصرية البريطانية المبرم في ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك لمناقشة مختلف ملفات التعاون بمشاركة المسئولين من الجانبين.