بعد غياب 22 عاما .. شوبير يهنئ الأرسنال بالفوز بالدوري الانجليزي

هنا الإعلامي احمد شوبير ، فريق الأرسنال بعد فوزه بالدوري، بعد غياب 22 عاما.

وكتب شوبير ، من خلال حسابه الشخصي إكس: مبروك لأرسنال وجماهيره بطولة الدوري الإنجليزي رسميًا .. بعد تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث اللي حارب على المباراة حتى النهاية.

وحسم نادي أرسنال، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 رسميًا، بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ونجح الفريق اللندني في إنهاء غياب طويل عن منصة التتويج بالدوري الإنجليزي دام 22عامًا، منذ آخر لقب حققه في موسم 2003-2004، ليرفع رصيده إلى 14 بطولة في تاريخه.