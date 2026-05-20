اكتمال وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. غدا

أعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة سواء مكة المكرمة أو المدينة المنورة غدا الخميس الموافق 21 مايو الجاري.

وأوضح رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن خطة التفويج التي تم وضعها تمت بنجاح، حيث انتظمت عمليات التفويج منذ 8 مايو الجاري وتكتمل غدا الخميس، وذلك في إطار تنفيذ برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أنه بوصول آخر الأفواج غدا الخميس سيكون استقبل كل من مطاري جدة والمدينة المنورة 12475 حاجا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية وهي الحصة المقررة لوزارة التضامن الاجتماعي في الموسم الحالي.

وأشار عبد الموجود إلى أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على متابعة أوضاع الحجاج أولاً بأول، وموجهة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجانب السعودي، وكذلك العمل على تذليل أية تحديات قد تواجه الحجاج كي يتفرغوا لأداء المناسك.

وأضاف رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن هناك تنسيقا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم حاليا المراجعة الدقيقة لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعري عرفات ومني، حيث إن المنظومة جاهزة، مع توفير كافة الخدمات الصحية والإرشادية والغذائية طوال فترة التواجد بالمشاعر، بالإضافة إلى جاهزية المشرفين وفرق الدعم.