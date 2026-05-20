قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق تاريخي يهز واشنطن.. ترامب وأبناؤه مُعفون «إلى الأبد» من التدقيق الضريبي
طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»
ستاد المحور: «تريزيجيه» يظهر في التشكيل الأساسي أمام المصري
طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي
إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا
محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟
ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو
غزة ولبنان وسوريا.. «فايننشال تايمز»: إسرائيل تستولي على 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط
تنازل رسمي وبيان مُثير للجدل .. إعلامي يُعلّق على أزمة تذاكر لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا
ثروت سويلم: هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك دون أن يُطلب منه
انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق
حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل ما تاخدي أي أدوية لـ مُتلازمة ما قبل الحيض .. اعرفي الفرق بينها

الحيض
الحيض
اسماء محمد

تعاني الكثير من النساء من أعراض مُتلازمة ما قبل الحيض وهناك قائمة بعدد كبير من الأدوية التي تساعد في علاجها حسب المشكلة التى تعانى منها المرأة وشدتها.

ووفقًا لموقع مايو كلينك تشتمل الأدوية المتاحة فقط بوصفة طبية التي عادةً ما تُوصف لمتلازمة ما قبل الحيض على ما يلي:

مضادات الاكتئاب، حقَّقت مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية -التي تتضمن الفلوكسيتين (Prozac)، والباروكسيتين (Paxil, Pexeva) والسيرترالين (Zoloft)، وغيرها- نجاحًا كبيرًا في تقليل أعراض الاضطرابات المزاجية.

 فمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية هي خيارات العلاج الأولى للحالات الشديدة من المتلازمة السابقة للحيض أو اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي وعادةً ما تُتناوَل هذه الأدوية يوميًّا ولكن قد يقتصر استخدام مضادات الاكتئاب على أسبوعين قبل بدء الحيض، وذلك بالنسبة لبعض النساء المُصابات بالمتلازمة السابقة للحيض.

الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية (NSAID)

 يمكن أن تخفِّف الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية مثل الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (أليف) من التقلُّصات المؤلِمة والشعور بانزعاج في الصدر.

مُدِرَّات البول وبينما لا تكفي ممارسة التمارين الرياضية والحد من كمية الملح لتقليل زيادة الوزن والتورُّم والانتفاخ بسبب المتلازمة السابقة للحيض، يمكن أن يساعد تناول (مُدِرَّات البول) جسمك على إخراج السوائل الزائدة عن طريق الكلى و سبيرونولاكتون (الداكتون) هو أحد مُدِرَّات البول التي يمكنها المساعدة على تخفيف بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

وسائل منع الحمل الهُرمونية وتعمل هذه الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية على إيقاف التبويض؛ ما قد يؤدي إلى تخفيف أعراض متلازمة ماقبل الحيض.

الحيض متلازمة ما قبل الحيض اعراض متلازمة ما قبل الحيض اعراض ما قبل الحيض متلازمة الحيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

الضحية

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدحت وهبة : بروتوكول مع الإفتاء لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان ودعم المقبلين على الزواج

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال : مشروع مستقبل مصر يفتح آفاقًا اقتصادية كبرى ويوفر 2 مليون فرصة عمل

جمال شعبان

جمال شعبان : التوت غذاء ذهبى للقلب ومضاد قوي للأكسدة

بالصور

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد