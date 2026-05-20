قبل ما تاخدي أي أدوية لـ مُتلازمة ما قبل الحيض .. اعرفي الفرق بينها

تعاني الكثير من النساء من أعراض مُتلازمة ما قبل الحيض وهناك قائمة بعدد كبير من الأدوية التي تساعد في علاجها حسب المشكلة التى تعانى منها المرأة وشدتها.

ووفقًا لموقع مايو كلينك تشتمل الأدوية المتاحة فقط بوصفة طبية التي عادةً ما تُوصف لمتلازمة ما قبل الحيض على ما يلي:

مضادات الاكتئاب، حقَّقت مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية -التي تتضمن الفلوكسيتين (Prozac)، والباروكسيتين (Paxil, Pexeva) والسيرترالين (Zoloft)، وغيرها- نجاحًا كبيرًا في تقليل أعراض الاضطرابات المزاجية.

فمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية هي خيارات العلاج الأولى للحالات الشديدة من المتلازمة السابقة للحيض أو اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي وعادةً ما تُتناوَل هذه الأدوية يوميًّا ولكن قد يقتصر استخدام مضادات الاكتئاب على أسبوعين قبل بدء الحيض، وذلك بالنسبة لبعض النساء المُصابات بالمتلازمة السابقة للحيض.

الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية (NSAID)

يمكن أن تخفِّف الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية مثل الأيبوبروفين (أدفيل، موترين آي بي، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (أليف) من التقلُّصات المؤلِمة والشعور بانزعاج في الصدر.

مُدِرَّات البول وبينما لا تكفي ممارسة التمارين الرياضية والحد من كمية الملح لتقليل زيادة الوزن والتورُّم والانتفاخ بسبب المتلازمة السابقة للحيض، يمكن أن يساعد تناول (مُدِرَّات البول) جسمك على إخراج السوائل الزائدة عن طريق الكلى و سبيرونولاكتون (الداكتون) هو أحد مُدِرَّات البول التي يمكنها المساعدة على تخفيف بعض أعراض المتلازمة السابقة للحيض.

وسائل منع الحمل الهُرمونية وتعمل هذه الأدوية التي تُصرَف بوصفة طبية على إيقاف التبويض؛ ما قد يؤدي إلى تخفيف أعراض متلازمة ماقبل الحيض.