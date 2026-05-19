إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في إسطنبول

تبحث وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إمكانية إغلاق القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول التركية، مع الإبقاء على عمل السفارة في العاصمة أنقرة فقط، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبحسب التقرير، فإن القنصلية والسفارة الإسرائيليتين في تركيا تعملان دون وجود طواقم دبلوماسية منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يتواجد الدبلوماسيون الإسرائيليون حاليًا في بلغاريا، بينما يواصل الموظفون المحليون أداء مهامهم عن بعد من منازلهم.

وأشار التقرير إلى وجود تباين في المواقف داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن خطوة الإغلاق، إذ يعتبر بعض المسؤولين أن إغلاق القنصلية سيكون قرارًا خاطئًا يصعب التراجع عنه مستقبلاً، في حين يرى آخرون أن استمرار تشغيل قنصلية خالية من الموظفين يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر.

كما أثارت الخطوة المحتملة مخاوف تتعلق بالجالية اليهودية في إسطنبول، والتي يقدر عدد أفرادها بنحو 15 ألف شخص، حيث يرى البعض أن إغلاق القنصلية قد يفسر على أنه تجاهل لوجودهم واحتياجاتهم.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قرارًا نهائيًا بشأن القنصلية لم يتخذ حتى الآن.