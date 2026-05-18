إعلام عبري: بدء عملية السيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا إلى غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات شرعت في عملية للسيطرة على الأسطول البحري الذي انطلق من تركيا باتجاه غزة حيث قامت وحدة الكوماندوز البحرية 13 بالاستيلاء على أسطول الصمود.

وأمرت البحرية الإسرائيلية الناشطين في أسطول الصمود بإيقاف محركات السفن والمراكب.



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عمليات اعتراض البحرية لسفن أسطول الصمود تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات، وأن البحرية بدأت السيطرة على أسطول الصمود وسيتم نقل النشطاء إلى سجن عائم ومنه إلى أسدود.



وقامت 4 سفن حربية إسرائيلية بالاقتراب من أسطول الصمود وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب.



من جانبهم، ذكر مصدر في أسطول الصمود أن اعتراض إحدى السفن لا يعني توقف الأسطول عن الذهاب إلى غزة.

واعتقل جيش الاحتلال نشطاء من زوارق أسطول الصمود وينقلهم إلى سفينة لسلاح البحرية.

وقالت مصادر أن بحرية الاحتلال اعتقلت نحو 100 مشارك في أسطول الصمود.