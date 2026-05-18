جنود ومستوطنون ..حملات اقتحامات ومداهمات وطقوس تلمودية بالضفة

الإشراف العام
محمد على

شنّ الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية و القدس المحتلة.

وقام متطرفون بحماية قوات الاحتلال بممارسات متعدية، حيث أقدم المستوطنون على تأدية طقوس تلمودية عند مدخل بلدة سنجل شمال رام الله.
هاجم مستوطنون بركسًا لأحد المزارعين في منطقة قماص قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطريق الواصل بين بلدتي بورين ومادما جنوب نابلس، كما أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب المدينة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرق المدينة، ومنعت المركبات من المرور، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية المغير شمال شرق رام الله، ومخيم العروب شمال الخليل، إلى جانب اقتحام منطقة واد عز الدين بمدينة جنين، وقرية روجيب شرق نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، كما اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وبلدة بيرزيت شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، إضافة إلى اقتحام بلدة اليامون غرب جنين وقرية تل جنوب غرب نابلس.


وشهدت بلدة اليامون غرب جنين استهداف آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الاقتحام، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات المداهمة والاعتقال في عدة مناطق، بينها مدينة طولكرم، حيث اعتقلت الشاب سفيان ستيتي عقب مداهمة منزله في حارة ذياب.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، واعتقلت الشاب شادي جعافرة، بالتزامن مع اقتحام مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، فيما اعتقلت الشابين عصام رمضان وعمر رمضان خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس.

قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين اقتحامات ومداهمات الضفة الغربية القدس المحتلة مستوطنون

