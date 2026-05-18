الهند تدين استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات

أدانت وزارة الشئون الخارجية الهندية، بشدة الهجوم الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" بالإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن اندلاع حريق كبير بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة.

ووصفت الوزارة - في بيان حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم /الاثنين/ - هذا الهجوم بأنه "تصعيد خطير"، كما حثت جميع الأطراف على العودة إلى الحوار و الدبلوماسية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت الوزارة إن الهند قلقة للغاية إزاء الضربة التي استهدفت المنشأة النووية في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس /الأحد/ أنها تتابع عن كثب الوضع في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية باندلاع حريق بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وأضافت الوكالة - في منشور لها على منصة "إكس" - أنها على اتصال دائم بالسلطات في الإمارات، كما عبرت عن استعدادها تقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أعلن أمس أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" ناجم عن استهداف بمسيرة.