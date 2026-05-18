قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 فرص لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز.. سيناريوهات مجنونة لـ التتويج بلقب الدوري
وزنها يتجاوز طنًا.. ظهور نادر لسمكة «المولا مولا» أمام سواحل سفاجا بالبحر الأحمر
موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري المصري
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام بطولة الدوري
الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها
إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026
وزير الصناعة يصدر قراراً باعتماد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل المعدلة
وسائل إعلام إيرانية: واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على اقتراح طهران
جنود ومستوطنون ..حملات اقتحامات ومداهمات وطقوس تلمودية بالضفة
وزيرا خارجية باكستان وقطر يبحثان هاتفيًا مستجدات الوضع الإقليمي
محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
تنسيق مصري ياباني لتوحيد الرؤى والمواقف قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تدين استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات

الهند تدين استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات
الهند تدين استهداف محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات
أ ش أ

 أدانت وزارة الشئون الخارجية الهندية، بشدة الهجوم الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" بالإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن اندلاع حريق كبير بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة.

ووصفت الوزارة - في بيان حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم /الاثنين/ - هذا الهجوم بأنه "تصعيد خطير"، كما حثت جميع الأطراف على العودة إلى الحوار و الدبلوماسية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقالت الوزارة إن الهند قلقة للغاية إزاء الضربة التي استهدفت المنشأة النووية في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس /الأحد/ أنها تتابع عن كثب الوضع في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية باندلاع حريق بمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وأضافت الوكالة - في منشور لها على منصة "إكس" - أنها على اتصال دائم بالسلطات في الإمارات، كما عبرت عن استعدادها تقديم المساعدة إذا لزم الأمر.

وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أعلن أمس أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة "الظفرة" ناجم عن استهداف بمسيرة.

وزارة الشئون الخارجية الهندية محطة براكة للطاقة النووية منطقة الظفرة بالإمارات العربية المتحدة مولد كهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

النادي الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي عقب مواجهة المصري

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

جولة الحسم تقترب.. صراع مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي ومقاعد أوروبا والبقاء حتى اللحظة الأخيرة

الأهلي

موهبة منتخب مصر تقترب من العودة.. والأهلي يتحرك لحسم الصفقة الأوروبية

ارني سلوت مع محمد صلاح

الجماهير غاضبة و صلاح يشعل الأزمة.. هل انتهى وقت سلوت في ليفربول؟

بالصور

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة “عروس البحر” في مهرجان كان

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد