الخارجية الإيرانية: جاهزون للرد على أي خطأ أمريكي

أعلنت الخارجية الإيرانية، انهم جاهزون للرد على أي خطأ أمريكي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في "مجموعة السبع"، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، وبمشاركة رئيس "مجموعة اليورو" كيرياكوس بيراكاكيس، لإجراء مناقشات مهمة، من المُقرَّر أن تُركِّز على الاقتصاد العالمي، وبشكل خاص التأثيرات الاقتصادية الكُليَّة للحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، كما تشمل الموضوعات الأخرى المطروحة للنقاش دعم أوكرانيا، وتقليص الاختلالات العالمية.

وقال بيراكاكيس، في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الإلكتروني، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط أَظهَر مدى تعرُّض الاقتصاد العالمي المُترابط للصدمات الخارجية، مشددًا على أن "فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع بشكل دائم يُمثِّلان أهمية قصوى للتخفيف من التأثير على الاقتصاد".