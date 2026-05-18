الخارجية الإيرانية تتحدى تهديدات ترامب: مستعدون لكل السيناريوهات

ردت الخارجية الإيرانية على تهديدات ترامب بتحد قائلة : أنهم مستعدون لأي سيناريو، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد تل أبيب لتنفيذ هجمات مشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران، في حال منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية.

ونقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن أي تصعيد عسكري مقبل ضد إيران سيكون بتنسيق مباشر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، مشيراً إلى أن إسرائيل تعتزم التركيز على استهداف منشآت وبنى تحتية مرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني.