رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

ذكرت صحيفة ميرور أن المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، يدرس توقيع عقوبة تأديبية على النجم المصري محمد صلاح، من خلال إبقائه على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة أمام برينتفورد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي على خلفية تصريحات أدلى بها محمد صلاح مؤخرًا، اعتبرها سلوت حادة تجاهه، ما دفعه للتفكير في اتخاذ إجراء تأديبي داخل الفريق خلال المواجهة القادمة.

وكانت تصريحات محمد صلاح قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإنجليزية، بعدما اعتبر البعض أن حديثه حمل انتقادًا غير مباشر لمدرب ليفربول آرني سلوت، خاصة فيما يتعلق بأسلوب اللعب والتراجع الهجومي للفريق.

وقال نيفيل، في تصريحاته عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "أرى الأمر من الجانبين، ولو كان لاعبًا عاديًا لما نظرت إلى الأمر بهذه الطريقة، لكن عندما تتحدث عن لاعب بحجم محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم، فعليك أحيانًا أن تتقبل بعض تصرفاته".

وأضاف: "أتفهم غضب جماهير ليفربول، وحتى أنا قلت خلال التعليق إن الفريق كان بحاجة للهجوم، وبالفعل سجل بعد التغييرات، لكن الطريقة التي تحدث بها صلاح والتوقيت كانا خطأ".

واستخدم نيفيل تعبيرًا مثيرًا لوصف موقف قائد منتخب مصر، قائلًا: "لقد سحب المسمار من القنبلة اليدوية وألقاها في وسط الغرفة"، في إشارة إلى تأثير تصريحاته داخل النادي.

كما أوضح نجم منتخب إنجلترا السابق أنه لو كان لاعبًا في مانشستر يونايتد وقام بمثل هذا التصرف، لشعر بغضب كبير، لكنه أشار إلى أن النجوم الكبار دائمًا ما تكون لديهم طريقة مختلفة في التفكير والتعبير عن آرائهم بسبب مكانتهم وخبراتهم الكبيرة.

وكان محمد صلاح قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "انهيارنا مجددًا بهزيمة أخرى هذا الموسم كان أمرًا مؤلمًا، جماهيرنا لا تستحق ذلك".

وأضاف: "أريد أن أرى ليفربول يعود إلى أسلوبه الهجومي القوي الذي يرعب الخصوم، وأن يعود لحصد الألقاب، لأن الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول".

واختتم صلاح رسالته قائلًا: "ليفربول سيظل دائمًا ناديًا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأريد أن أراه ينجح حتى بعد وقت طويل من رحيلي".