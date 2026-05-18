وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، أن استضافة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، تحت قبة البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة تعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي: المقر الجديد للبرلمان يمثل رمزًا لتدشين الجمهورية الجديدة، التي لا تقتصر رسالتها على العمران والتنمية الداخلية، بل تمتد لدعم استقرار الأشقاء وصون الأمن القومي العربي باعتباره امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي المصري.

وأضاف أن لقاء اليوم يتجاوز الطابع البروتوكولي، فهو يجسد حتمية التكاتف والتعاون بين مصر وليبيا انطلاقًا من روابط الجوار والمصير المشترك.

وأوضح أن مصر كانت ولا تزال حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وصون وحدة أراضيها، ومساندة تطلعات الشعب الليبي نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الحلول "الليبية-الليبية" التي تفضي إلى توحيد المؤسسات وبناء دولة مستقرة ذات سيادة.

وأكد دعم مجلس النواب المصري الكامل لمجلس النواب الليبي في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وعلى رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وقال وكيل مجلس النواب: "زيارتكم اليوم رسالة واضحة بأن العلاقات المصرية الليبية راسخة ومصيرها واحد. ومصر ستظل دائمًا عونًا وسندًا لليبيا، وندعم جهودكم المخلصة حتى تنعم ليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار".