الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس النواب: أمن ليبيا جزء أصيل من الأمن القومي المصري والعربي

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب و المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي
استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي ، خلال الجلسة العامة للمجلس بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وليبيا، وما تمثله من نموذج فريد في العلاقات العربية والإقليمية.

وقال المستشار هشام بدوي، في كلمته أمام الجلسة العامة، إن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي تحمل دلالات سياسية وبرلمانية مهمة، وتعكس متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تقوم على وحدة التاريخ والمصير وروابط الأخوة بين الشعبين المصري والليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مصر قيادةً وشعبًا تلتزم التزامًا ثابتًا بدعم الدولة الليبية ووحدتها الوطنية، وصون مؤسساتها الدستورية والشرعية، مشددًا على أن استقرار ليبيا يمثل ركنًا أصيلًا من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين ليست مجرد علاقة استراتيجية، وإنما “علاقة وجودية” رسختها وحدة الدم والمصير والمواقف التاريخية المشرفة، موضحًا أن أي تهديد لأمن ليبيا أو وحدتها ينعكس بشكل مباشر على أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار المستشار هشام بدوي إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أرست سياسة مصرية واضحة وثابتة تجاه ليبيا، تقوم على دعم الدولة الوطنية الليبية، والحفاظ على مؤسساتها الشرعية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة بإرادة ليبية خالصة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية تعرقل مسارات الحل.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن زيارة المستشار عقيلة صالح تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي النواب المصري والليبي، مؤكدًا استعداد المجلس الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق، وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما جدد مجلس النواب المصري دعمه الكامل للبرلمان الليبي في تنفيذ استحقاقاته الوطنية والدستورية، معربًا عن ترحيبه بترشح المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان الإفريقي الآسيوي، والتطلع للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده بمدينة بنغازي خلال شهر يونيو المقبل.

و رحب المستشار هشام بدوي مجددًا برئيس مجلس النواب الليبي، متمنيًا له طيب الإقامة ونجاح الزيارة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

