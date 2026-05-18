اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، بعد أن اختل توازنها.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وصول «ع.ج» 60 سنة، ربة منزل، لمستشفى دسوق العام متوفاة إثر سقوطها من علو.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، أن المتوفاة اختل توازنها أثناء تواجدها بشرفة مسكنها بالطابق الرابع وسقطت أرضًا، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على المتوفاة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1988 لسنة 2026م، إداري قسم دسوق.