لمدة 4 أيام.. مياه كفر الشيخ تعلن انقطاع الخدمة عن مركز الرياض 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أنه سيتم انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة الرياض لمدة 8 ساعات بداية من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس 21 مايو الجاري يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

أرجعت الشركة ذلك نتيجة إخطار إدارة الري بأعمال التطهير بترعة ذيل القاصد، ويترتب على ذلك توقف (محطة مياه الحاج علي - محطة مياه الرياض) خلال فترة الأعمال، مما يؤثر على مدينة الرياض وبعض القرى مثل (الرغامة - الحصفة - الرصيف - مخيزن - المثلث - فرج الكبرى - طلمبات ٧ - أبو شبانة).

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي