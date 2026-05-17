غداً .. فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها في كفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً الإثنين اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهرا، لعمل صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية العلامية وتوابعها بدائرة مركز بيلا، بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.