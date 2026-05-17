من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة
السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو
طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل
غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى
الفيديو فضحهم.. القبض على المتهمين بسرقة وحدة تكييف مسجد في القليوبية
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يكشف
المحكمة العليا السعودية: غدا غرة ذو الحجة.. اعرف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
وزير الخارجية: نواصل جهود خفض التصعيد.. والحوار يقود إلى تفاهمات تحقق التهدئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية يشهدان ورشة تطبيقية لاعتماد مركز استدامة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، فعاليات الورشة التطبيقية الخاصة باعتماد مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفرالشيخ.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور محمود القللي رئيس فريق المكتب الفني ونائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتورة ريم الخضري رئيس الإدارة المركزية للجودة والاعتماد، وممثلي لجنة الاعتماد والجودة بالأكاديمية، وممثلي مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف التدريب وبناء القدرات.

وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين محافظة كفرالشيخ والأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال إجراءات اعتماد مركز استدامة للتدريب والتطوير، وتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي وفق أحدث النظم والمعايير التدريبية، بما يعكس توجه المحافظة نحو تطوير منظومة التدريب المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مركز استدامة للتدريب والتطوير يُعد من أوائل المراكز التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية التي بدأت خطوات فعلية نحو الحصول على الاعتماد الرسمي من الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة وفق معايير الجودة والاعتماد المؤسسي.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الورشة استهدفت تمكين كوادر المركز من تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز قدرته على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بكفاءة عالية، بما يدعم مجالات التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الذكية، وتحسين بيئة العمل الإداري.

من جانبها، أكدت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، حرص الأكاديمية على دعم جهود محافظة كفرالشيخ في تطوير مركز استدامة للتدريب وتأهيله للاعتماد المؤسسي، مشيرة إلى أن الاعتماد يمثل أداة استراتيجية تعزز من كفاءة العملية التدريبية، وتدعم استدامة التطوير المهني وبناء القدرات البشرية وفق رؤية الدولة المصرية.

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

