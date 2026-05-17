نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الخدمية الجارية بمنشأة القناطر ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التطوير والرصف لطريق أم دينار الرابط بين قرى أم دينار وكفر حجازي والرهاوي بطول ٢.٥ كم، ويُعتبر طريقًا موازيًا لطريق المناشي - الخطاطبة، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية.

كما يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية التي تربط بين القرى داخل المراكز، والعمل على تحسين كفاءتها لتوفير محاور مرورية تساهم في تخفيف الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، قرى أم دينار وكفر حجازي والرهاوي لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات داخل القرية، ووجّه نائب المحافظ مسؤولي الصرف الزراعي بسرعة تطهير مصرف أم دينار داخل القرية.

كما تابع الشهابي، معدلات تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى أم دينار والرهاوي، مشددًا على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، سلامة حماد رئيس مركز منشأة القناطر، ومحمد عبد العظيم ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وصابر معوض مشرف مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي مديرية الطرق، وشركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.