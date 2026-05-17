رئيس جامعة المنيا الأهلية: لن نتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، والدكتور حسام شوقي، والدكتور مصطفى محمود، إلى جانب مديري القطاعات، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية والامتحانية للفصل الدراسي الثاني، واستكمال البنية التحتية للبرامج الدراسية، ووضع الرؤى المستقبلية والاستراتيجية للجامعة بما يدعم تطوير المنظومة الأكاديمية، ويعزز جاهزية الجامعة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة وفق أحدث المعايير الأكاديمية والتكنولوجية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها في التاسع عشر من مايو الجاري، حيث ناقش آليات مواجهة الغش والغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأقر المجلس الضوابط المنظمة للامتحانات، ومن أبرزها التواجد المبكر قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع اصطحاب الطالب لهويته الجامعية والشخصية، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات والنظارات الذكية وكروت الاتصال الذكية والسماعات اللاسلكية، مؤكدًا أن حيازة أي وسيلة من وسائل الغش تُعد قرينة تستوجب المساءلة الفورية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية حالات غش أو مخالفات يتم رصدها داخل اللجان، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووافق المجلس على تدشين مكتب لضمان الجودة بجامعة المنيا الأهلية، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة متطلبات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة، خاصة مع قرب تخرج أول دفعات الجامعة خلال العام الجامعي المقبل بكليات الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة والإعلان.

ناقش مجلس الجامعة اللوائح الدراسية لكل من كليتي التمريض وإدارة الأعمال، تمهيدًا لعرضهما على لجان القطاع المختصة، بما يؤهلهما لاستصدار القرارات اللازمة لبدء الدراسة بهذين البرنامجين

كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة باستقبال التدريب الطبي وطلاب الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفى طب الأسنان، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تدعم الجانب العملي والتطبيقي للطلاب

وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا الأهلية للفترة من 2026 إلى 2030، بما يدعم توجهات الجامعة المستقبلية، إلى جانب البدء في إطلاق هوية بصرية ومؤسسية متكاملة تعكس رؤية الجامعة ورسالتها

وناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية خطط استكمال البنية التحتية للمعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات الفنية بمختلف البرامج الأكاديمية، بما يتواكب مع مستجدات العملية التعليمية والتطبيقية واحتياجات الدراسة الحديثة.