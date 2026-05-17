قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة
السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو
طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل
غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى
الفيديو فضحهم.. القبض على المتهمين بسرقة وحدة تكييف مسجد في القليوبية
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يكشف
المحكمة العليا السعودية: غدا غرة ذو الحجة.. اعرف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
وزير الخارجية: نواصل جهود خفض التصعيد.. والحوار يقود إلى تفاهمات تحقق التهدئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا الأهلية: لن نتهاون مع أي محاولة للإخلال بنظام الامتحانات

مجلس الجامعة الأهلية
مجلس الجامعة الأهلية
ايمن رياض

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام  فرحات، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، والدكتور حسام شوقي، والدكتور مصطفى محمود، إلى جانب مديري القطاعات، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية والامتحانية للفصل الدراسي الثاني، واستكمال البنية التحتية للبرامج الدراسية، ووضع الرؤى المستقبلية والاستراتيجية للجامعة بما يدعم تطوير المنظومة الأكاديمية، ويعزز جاهزية الجامعة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة وفق أحدث المعايير الأكاديمية والتكنولوجية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها في التاسع عشر من مايو الجاري، حيث ناقش آليات مواجهة الغش والغش الإلكتروني داخل اللجان الامتحانية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأقر المجلس الضوابط المنظمة للامتحانات، ومن أبرزها التواجد المبكر قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، مع اصطحاب الطالب لهويته الجامعية والشخصية، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات والنظارات الذكية وكروت الاتصال الذكية والسماعات اللاسلكية، مؤكدًا أن حيازة أي وسيلة من وسائل الغش تُعد قرينة تستوجب المساءلة الفورية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية حالات غش أو مخالفات يتم رصدها داخل اللجان، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووافق المجلس على تدشين مكتب لضمان الجودة بجامعة المنيا الأهلية، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة لدراسة متطلبات الاعتماد الأكاديمي لبرامج الجامعة، خاصة مع قرب تخرج أول دفعات الجامعة خلال العام الجامعي المقبل بكليات الصيدلة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة والإعلان.

ناقش مجلس الجامعة اللوائح الدراسية لكل من كليتي التمريض وإدارة الأعمال، تمهيدًا لعرضهما على لجان القطاع المختصة، بما يؤهلهما لاستصدار القرارات اللازمة لبدء الدراسة بهذين البرنامجين

كما ناقش المجلس الاستعدادات الخاصة باستقبال التدريب الطبي وطلاب الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفى طب الأسنان، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تدعم الجانب العملي والتطبيقي للطلاب

وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد واعتماد الخطة الاستراتيجية لجامعة المنيا الأهلية للفترة من 2026 إلى 2030، بما يدعم توجهات الجامعة المستقبلية، إلى جانب البدء في إطلاق هوية بصرية ومؤسسية متكاملة تعكس رؤية الجامعة ورسالتها

وناقش مجلس جامعة المنيا الأهلية خطط استكمال البنية التحتية للمعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات الفنية بمختلف البرامج الأكاديمية، بما يتواكب مع مستجدات العملية التعليمية والتطبيقية واحتياجات الدراسة الحديثة.

المنيا جامعة المنيا الأهلية مجلس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

شوبير

عارفين نفسي أقول إيه.. شوبير يعلق على خسارة الزمالك الكونفدرالية

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

مزاد لبيع سيارات الجمارك 21 مايو| اعرف الماركات والتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعرالدولار مقابل الجنيه في البنوك ختام اليوم

جانب من الاجتماع

الاستثمار: مصر تستهدف تعزيز موقعها كمركز إقليمي عبر توسيع الشراكات

بالصور

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه العلاقة الإيجابية مع الأنثى

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: متحف الأفكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: فرنسا تعيد اكتشاف إفريقيا وتمسح صورتها القديمة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغضب كـ "وظيفة".. حين يكون الانفعال طريقا للإصلاح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

المزيد