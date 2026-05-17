نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا

تفقد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.

رافق نائب الوزيرة خلال الجولة الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية المعنية بالمشروع.

وخلال الجولة، استعرض مسؤولو المشروع مكونات محطة معالجة صرف صحي المنيا، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 120/90 ألف متر مكعب يوميًا، وتشمل محطة الرفع الرئيسية والمساعدة، وخطوط الطرد والسيب النهائي، بالإضافة إلى منظومة ري الغابة الشجرية، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي والتوسع في الاستفادة من المياه المعالجة.

وأكد المهندس أحمد عمران ضرورة سرعة تلافي أية ملاحظات بالمشروع، والانتهاء من الأعمال المتبقية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والاستشارية، لسرعة استلام المحطة ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة المباشرة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تطوير خدمات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.