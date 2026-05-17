المنيا.. 48 مليار جنيه لتطوير وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، مستشفى التأمين الصحي بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا، بهدف تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم رصد 48 مليار جنيه لتطوير وتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة المنيا استعدادًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 7 ملايين مواطن من أبناء المحافظة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول الإمكانات والتجهيزات الطبية ومؤشرات الأداء، حيث أوضح أن المستشفى مكوّن من 8 أدوار بطاقة استيعابية تبلغ 248 سريرًا، تشمل 161 سريرًا داخليًا و34 سرير رعاية مركزة، إلى جانب 6 حضانات و10 غرف عمليات، فضلاً عن خدمات الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية والطرفية، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل نحو 5 آلاف حالة طوارئ ويجري 1200 عملية جراحية شهريًا، بالإضافة إلى استحداث وحدة متخصصة لأمراض دم الأطفال دعمًا للمنظومة العلاجية.

كما تفقد المحافظ قسم استقبال الطوارئ، واستمع إلى شرح حول آلية تصنيف الحالات فور وصولها لضمان سرعة التعامل معها، حيث يعمل القسم على مدار 24 ساعة ويستقبل نحو 5 آلاف متردد شهريًا، مؤكدًا أن المستشفى يقدم الرعاية العاجلة لجميع الحالات الطارئة حتى لغير المشمولين بمظلة التأمين الصحي.

وشملت الجولة تفقد غرفة الإنعاش القلبي الرئوي المجهزة بأحدث أجهزة الصدمات والمناظير والتنفس الصناعي، إلى جانب وحدة جهاز قسطرة القلب التي بلغت تكلفتها 50 مليون جنيه، وتستقبل من 60 إلى 80 حالة شهريًا، حيث أوضح مدير المستشفى أن الوحدة تعمل بكفاءة في إجراء القسطرة القلبية، وتم التعاقد على القسطرة الطرفية للأوعية الدموية، مع إنهاء إجراءات التعاقد على القسطرة المخية.

وخلال الزيارة، وجّه محافظ المنيا بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين، مشددًا على سرعة إنشاء “باكيات” واستراحات مخصصة لأهالي وذوي المرضى أمام المستشفى، كما شدد على منع انتظار السيارات نهائيًا أمام المستشفى لتسهيل حركة دخول وخروج سيارات الإسعاف وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

جاءت الجولة بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتور عمرو القاضي مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنيا، والدكتور عبد الرحمن حمدي مدير مستشفى التأمين الصحي، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

