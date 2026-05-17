وزير الرياضة يُجري اتصالا هاتفيا بـ جنا الجندي بعد تتويجها ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا باللاعبة جنا الجندي، لتهنئتها عقب تحقيقها الميدالية البرونزية في منافسات المرحلة الثانية من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مدينة بازارجيك بدولة بلغاريا خلال الفترة من (13 - 17) مايو الجاري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي قدمته اللاعبة خلال البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث المصرية، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة في المحافل الدولية بمختلف المراحل السنية.

وأكد جوهر نبيل، أن تتويج جنا الجندي بالميدالية البرونزية، بعد مشاركتها مؤخرًا ضمن منافسات الشباب، ثم انتقالها للمنافسة في مرحلة الناشئين، يعكس حجم الموهبة والإصرار الذي تتمتع به اللاعبة، مشيرًا إلى أن تأهلها إلى نهائي كأس العالم بالمجر خلال شهر يونيو المقبل يمثل خطوة مهمة نحو مواصلة تحقيق الإنجازات الدولية للرياضة المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية في دعم البعثات الرياضية المصرية بالخارج، موجّهًا الشكر إلى سفير مصر لدى بلغاريا، على جهوده وتواصله المستمر مع البعثة المصرية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة للاعبين لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.