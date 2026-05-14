رئيس اتحاد الكونغ فو يشكر وزير الشباب والرياضة على دعم وتهنئة بعثة المنتخب في الصين

عبدالله هشام

ثمن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة على تهنئة بعثة منتخب الووشو كونغ فو المشارك في بطولة كأس العالم للساندا بمدينة ماكاو الصينية 2026، بعد حصد الحسيني وهدان الميدالية الذهبية خلال المنافسات المقامة خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.

أكد شريف مصطفى أن هذا يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للعبة الووشو كونغ فو من خلال التواصل المستمر مع الاتحاد وتجهياته بتوفير كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للبعثات المشاركة في مختلف البطولات.

أوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن هذا الانجاز الكبير يأتي نتيجة للجهود الكبير التي تم بذلها في الفترة الأخيرة من خلال الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للساندا بالصين وتوفير كل الإمكانيات الفنية لاستغلاها من أجل من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وتلقى شريف مصطفى اتصالا هاتفيا من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أشاد خلالها الوزير بالمستويات العالية التي يقدمها لاعبو الكونغ فو والجهود الكبيرة لطاقم البعثة من فنيين وإداريين ومجلس إدارة الاتحاد تحت رئاسة شريف مصطفى، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير في اللعبة.

اختتم شريف مصطفى بالتأكيد على إعلان وزير الشباب والرياضة استقباله لبعثة الكونغ فو المشاركة في بطولة كأس العالم للساندا 2026 فور عودتها إلى القاهرة.

حصد الحسيني وهدان، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للساندا في منافسات وزن 85 كجم بعد التغلب على بطل روسيا في الدور قبل النهائي وعلى بطل رومانيا في المباراة النهائية واللذان يعدان من أقوى لاعبين الساندا في العالم.

تعد تلك الميدالية الذهبية للاعب الحسيني وهدان الثالثة له بعد ذهبية دورة الألعاب العالمية 2025 بالصين وذهبية دورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في الرياض.

تشارك مصر في منافسات كأس العالم في النسخة الحادي عشر في الساندا ببعثة مكونة من 4 لاعبين ولاعبات وهم: الحسيني وهدان، أحمد عبد الحميد شلبي، علي ناصر أحمد، منة الله محمد حسن.

يترأس بعثة الفراعنة العميد كيلاني فاروق فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب الكابتن معتز راضي، الكابتن أشرف خطاب ويرافق البعثة الحكم الدولي وليد أبوهيسة.

يتولى شريف مصطفى رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو إدارة بطولة كأس العالم للساندا حيث حرص على تقديم كامل الدعم والتحفيز لأبطال المنتخب الوطني قبل انطلاق المنافسات.

الأردن يرحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز يمني بعد مفاوضات عمان برعاية الأمم المتحدة

