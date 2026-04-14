الجامعة التونسية للكونغ فو تكرّم أحمد البكاتوشي تقديرا لدوره في إنجاح بطولة إفريقيا للأندية

قامت الجامعة التونسية للووشو كونغ فو برئاسة رياض بلحاج بتكريم الدكتور أحمد البكاتوشي، عضو لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي ونائب مدير البطولة الإفريقية السابعة للأندية، والتي استضافتها ولاية نابل بدولة تونس، وذلك تقديرا لدوره البارز في نجاح البطولة.

وجاء هذا التكريم خلال ختام فعاليات البطولة، حيث تم تسليم درع الجامعة للدكتور أحمد البكاتوشي، وسط إشادة كبيرة من المسؤولين والمنظمين بالمستوى المتميز الذي ظهرت به المنافسات، سواء على المستوى الفني أو التنظيمي.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد البكاتوشي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن نجاح البطولة هو نتاج عمل جماعي وتعاون مثمر بين جميع اللجان المنظمة والاتحاد الإفريقي والجامعة التونسية للووشو كونغ فو، مؤكدا أن استضافة تونس للبطولة وخروجها بهذا الشكل المشرف يعكس مدى تطور البنية الرياضية والتنظيمية في البلاد.

وأشار البكاتوشي إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، وهو ما ساهم في رفع المستوى الفني وإضفاء مزيد من الإثارة، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير اللعبة على مستوى القارة الإفريقية.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجامعة التونسية وكافة القائمين على تنظيم البطولة، مشيدا بحسن الاستقبال والتنظيم، ومتمنيا مزيدا من النجاحات للرياضة الإفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود قامات رياضية كبيرة وعلى رأسهم المحاسب شريف مصطفى رئيس اللجنة العليا للبطولة الأفريقية السابعة للأندية، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي و محمد العادل زهرة نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو.